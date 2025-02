Casos confirmados de dengue na Capital em 2025 sobem 13% em relação ao ano passado

Até esta terça-feira (4), Porto Alegre teve 84 casos confirmados de dengue em 2025. O número, referente às cinco primeiras semanas do ano, foi divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da Capital e representa um aumento de 13% em relação ao mesmo período de 2024 , com 74 casos.

A SMS também divulgou um balanço do número de registros da doença ao longo do ano passado, com 17.345 casos.

A região com mais confirmações continua sendo o Eixo Baltazar, na Zona Norte, composto por bairros como Jardim Itu, Parque Santa Fé e Rubem Berta, com 19 confirmações. Depois aparece o Centro, com 14 casos, e o Noroeste, com 10.