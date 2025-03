Com pedido de casamento no pódio, 21ª corrida de Porto Alegre celebra aniversário da Capital

Foi realizada na manhã ensolarada deste domingo (23) a 21ª edição da Corrida de Porto Alegre. O evento faz parte da semana de celebrações do aniversário da Capital, que completa 253 anos na quarta-feira (26).

Ao final da corrida, um pedido de casamento inesperado emocionou ainda mais o público presente.

A corrida teve largada às 8h, saindo do Paço Municipal, no Centro Histórico, onde também era a chegada. Os participantes poderiam optar por correr em percursos de 3,5, sete ou 15 quilômetros.

O calor de pouco mais de 30°C não afastou os atletas da corrida. Desde o início, essa foi a edição com o maior número de participantes, cerca de 1,7 mil.

— O número de participantes vem aumentando a cada ano, o que mostra como a população tem abraçado a corrida, que cada vez mais se consolida no calendário de Porto Alegre. Hoje (domingo) tivemos esse número recorde, e fomos abençoados com um dia lindo, que é o que a cidade merece — destaca Édson Domingues, diretor do Sesc Azenha, que organizou o evento em parceria com a prefeitura.

Um dos participantes da corrida deste domingo foi o próprio prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Ao lado da esposa, Valéria Leopoldino, Melo percorreu o trajeto de 3,5 quilômetros de distância.

— É a largada da semana de comemoração do aniversário da nossa Capital. Temos ainda o aniversário de 47 anos do brique da Redenção, o campeonato de skate que acontece na Orla, e vamos ter ainda muitos outros eventos nos próximos dias. Porto Alegre merece essa celebração depois do momento de dificuldades que passamos no ano passado com a enchente — ressaltou o prefeito.

A porto-alegrense Giuliana Abdalla, 35 anos, foi mais uma das moradoras da Capital que resolveu correr do evento neste domingo. Inspirada pelo aniversário da cidade, ela participou de uma corrida de rua pela primeira vez.

— Adorei a experiência, e esse trajeto aqui pelo Centro também foi muito legal. Agora, vou entrar de vez nesse mundo das corridas — contou Giuliana.

Os atletas Jeferson Pinheiro Lopes e Luisa Monteiro de Almeida conquistaram o primeiro lugar da categoria geral na corrida de 15 quilômetros. Na prova de sete quilômetros, os vencedores foram Lorenzo Dovera e Aline Steffens, e na prova de 3,5 quilômetros, Gabriel Picarelli e Mariana Saraiva chegaram à frente.

Pedido de casamento emociona o público

Paulo e Jéssica ficaram noivos neste domingo. Mathias Boni / Agência RBS

Ao final da corrida, um pedido inesperado emocionou o público que estava presente. Um dos participantes da corrida, Paulo Leote, 51 anos, perguntou se a companheira, Jéssica dos Santos, 39 anos, gostaria de se casar. Em cima do pódio, Jéssica aceitou o pedido e deu um beijo no noivo.

— Foi muito mais difícil fazer esse pedido do que correr qualquer maratona, mas estou muito feliz — disse Paulo após receber o "sim".

— Foi uma surpresa, é uma grande emoção. Não tinha como dizer não — reforçou Jéssica, antes de dar mais um beijo em Paulo.

Ambos corredores, Paulo e Jéssica se conheceram há cerca de três anos, também durante uma corrida de rua. Desde então, começaram a namorar e participar de eventos juntos — neste ano, ainda pretendem correr a centésima edição da São Silvestre, em São Paulo.

Jéssica é mãe de Vicente, um menino de 11 anos que tem Síndrome de West, uma doença neurológica rara que impacta no desenvolvimento cerebral. No final do ano passado, Paulo e Jéssica compraram um triciclo especial para que Vicente também participasse das corridas. Neste domingo, ele também esteve junto da mãe e de seu companheiro.

Vicente participou da corrida com o suporte do Rosto ao Vento, iniciativa que tem como objetivo incentivar a prática esportiva por meio da corrida de rua para pessoas com deficiência. O projeto, com sede em Porto Alegre, foi fundado há oito anos. Durante a corrida, voluntários ou familiares conduzem os triciclos dos participantes ao longo do percurso.

— Essa corrida foi muito especial pra nós. Além de ser o aniversário de Porto Alegre, esta foi a vez que mais conseguimos trazer nossos atletas para participar. Essa é uma verdadeira inclusão, mostrando que todos podem compartilhar o mesmo espaço e realizar as mesmas atividades — enfatiza o educador físico Fernando Falavigna Vianna, fundador do projeto.

Projeto Rosto ao Vento incentiva a prática esportiva para pessoas com deficiência. Mathias Boni / Agência RBS