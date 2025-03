Rússia ataca área residencial em Kiev às vésperas de encontro para negociar cessar-fogo

Ao menos três pessoas morreram durante ataque de drones russos em uma área residencial em Kiev, na Ucrânia . Conforme informações das autoridades do país, uma criança está entre as vítimas.

Imagens que circularam nas redes sociais mostram edifícios em chamas após incêndios provocados por bombas russas. O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, e o administrador militar da capital, Teymur Tkachenko, relataram no Telegram as ocorrências de explosões durante a madrugada, segundo informações da Deutsche Welle.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse à TV estatal russa que o principal foco do país nas negociações com os Estados Unidos seria uma possível retomada do acordo de grãos do Mar Negro.