Cessar-fogo na Ucrânia: entenda o que prevê o acordo e o que ainda é dúvida

Volodymyr Zelensky diz não confiar no apoio russo. Roman PILIPEY / AFP

Após aval ucraniano, a proposta de cessar-fogo com a Rússia mediada pelos Estados Unidos ainda está envolta em incertezas. A principal delas, por ora, é se o Kremlin vai aceitar os termos propostos pelo governo de Donald Trump na terça-fera (11) em Jidá, na Arábia Saudita.

Vladimir Putin é pressionado por aliados ocidentais de Kiev a responder e dar início a uma trégua imediata de 30 dias no conflito (entenda abaixo).

Leia Mais Ucrânia está pronta para uma trégua e Rússia deve responder, insiste Zelensky

Como compensação ao apoio dos EUA em três anos de guerra e como forma de impulsionar a economia combalida, a Ucrânia pode abrir parte de suas reservas mineirais para os americanos.

A situação futura do território ucraniano ainda é uma interrogação. A Rússia ocupa cerca de 20% do país, e a concessão de parte ou todo esse espaço a Moscou é considerada inevitável tanto por Putin quanto para a diplomacia dos EUA.

Cercado politicamente, Zelensky se viu forçado a aceitar os termos americanos. A Rússia diz aguardar detalhes do plano para tomar uma decisão, mas já tem uma vitória com o recuo ucraniano. Dessa forma, o futuro do cessar-fogo é uma incógnita.

— Vladimir Putin não é confiável. Mas Donald Trump também não o é. Essa desconfiança mútua joga dúvidas sobre a efetividade (e eu diria até seriedade) do que está sendo chamado de plano de cessar-fogo na guerra entre Rússia e Ucrânia — analisa o colunista de GZH Rodrigo Lopes.

Nesta quarta-feira (12), Zelensky disse que não confia na Rússia e afirmou esperar que os Estados Unidos implementem medidas "fortes", incluindo sanções, caso Moscou não aceite a proposta.

Essa trégua de 30 dias, enfatizou Zelensky, deve servir para "colocar no papel as etapas acordadas com nossos aliados" e "os formatos para garantias de segurança".

O que se sabe sobre o cessar-fogo

Trégua de 30 dias

Os confrontos, que já duram mais de três anos, seriam interrompidos por 30 dias. Inicialmente, a Ucrânia desejava que apenas incursões aéreas e marítimas fossem pausadas, segundo Zelensky.

Os combates por terra não sofreriam mudanças, com o temor de que, sem garantias, Moscou voltasse a invadir o território ucraniano. Contudo, Zelensky aceitou a trégua por todas as frentes, como propuseram os EUA.

"O lado americano propôs dar um primeiro passo ainda maior: um cessar-fogo provisório total de 30 dias, não apenas interrompendo ataques com mísseis, drones e bombas, não apenas no Mar Negro, mas também ao longo de toda a linha de frente", escreveu o presidente ucraniano nas redes sociais.

Outra demanda de Kiev é a libertação de prisioneiros de guerra, tanto militares quanto civis, e o retorno de crianças ucranianas transferidas à força para a Rússia.

Enquanto o Kremlin não responde, a Rússia manteve ataques. Uma mulher morreu e ao menos 15 pessoas ficaram feridas após um bombardeio atingir a cidade de Kryvyi Rih, no centro da Ucrânia. Um dia antes, Kiev já havia sido alvo de mísseis.

Cidades ucranianas foram alvo de ataques após país aceitar proposta de cessar-fogo. Andrii KALCHENKO / AFPTV / AFP

Assistência americana

As feridas expostas no bate-boca entre Trump e Zelensky na Casa Branca começam a ser reparadas — ainda que com as concessões ucranianas. Os americanos devem retomar o repasse de US$ 1 bilhão para o país. O valor, equivalente a R$ 5,8 bilhões, corresponde à ajuda de segurança prestada pelos EUA.

O auxílio militar dos Estados Unidos foi aprovado durante o governo de Joe Biden. Segundo o Departamento de Estado, o país ofereceu "US$ 65,9 bilhões em assistência militar" à Ucrânia desde 24 de fevereiro de 2022.

A suspensão foi tomada como forma de garantir o comprometimento dos envolvidos em uma solução para o confito, disse uma fonte da Casa Banca à agência AFP.

Na esteira dos acontecimentos, Washington também suspendeu o envio de informações de inteligência para Kiev. O diretor da CIA, John Ratcliffe, afirmou à Fox News que "Trump tinha dúvidas reais sobre se o presidente Zelensky estava comprometido com o processo de paz".

Leia Mais Após queda do governo, presidente português abre consultas para possíveis eleições antecipadas

Minerais

Estados Unidos e Ucrânia decidiram assinar um acordo para que os americanos tenham acesso aos recursos minerais do país europeu.

A negociação busca criar um fundo controlado por Washington a fim de receber receitas da exploração de titânio, lítio, gás, petróleo e elementos de terras raras, metais usados em setores de alta tecnologia. Esses elementos são utilizados na fabricação de celulares, veículos elétricos e equipamentos militares.

Leia Mais Departamento de Educação dos EUA demite quase metade dos funcionários

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse nesta quarta-feira (12) que o acordo daria aos EUA "interesse direto" em proteger a Ucrânia, embora não tenha prometido garantias formais de segurança aos europeus.

— Eu não apresentaria isso como uma garantia de segurança, mas, certamente, se os Estados Unidos tiverem um interesse econômico que gere receita para nosso povo e também para o povo ucraniano, teremos interesse em protegê-lo — afirmou Rubio.

Território

Depois de perder a região da Crimeia em 2014, após uma invasão russa, a Ucrânia não tem o controle das regiões de Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzia, tomadas na atual guerra.

O acordo firmado com os EUA não tratou do futuro das fronteiras ucranianas, mas os americanos já consideram a possibilidade de que o mapa do país europeu será redesenhado.

— Os russos não podem conquistar toda a Ucrânia, e obviamente será muito difícil para a Ucrânia em qualquer período de tempo razoável forçar os russos a voltarem para onde estavam em 2014 — disse o secretário de Estado americano, Marco Rubio.

Posição dos russos

A primeira declaração oficial do Kremlin após a Ucrânia aceitar os termos dos EUA foi vaga. O porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, afirmou que os americanos precisam informar Moscou acerca do resultado das negociações antes de qualquer comentário oficial russo.

Conforme a agência Reuters, fontes russas consideram difícil Putin concordar com um cessar-fogo sem discutir os termos negociados e sem ter garantias. Donald Trump disse que deve entrar em contato com o presidente da Rússia ainda nesta semana.

Entre líderes europeus, que se mantêm aliados à Ucrânia, a cobrança é para que Putin aceite o acordo. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, falou em "progresso significativo" nas negociações, enquanto a sua colega italiana, Giorgia Meloni, insistiu que "a decisão agora depende da Rússia".