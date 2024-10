O Nivus 2025, mais conectado e com novos equipamentos, traz aperfeiçoamentos visuais e no interior. O design do utilitário esportivo cupê Volkswagen remete à identidade visual da marca adotada na Europa. A principal novidade fica com a configuração esportiva GTS que chegará no primeiro semestre do próximo ano. Em pré-venda, o Volkswagen Nivus Comfortline tem preço de R$ 136.990 e o Highline de R$ 153.990.