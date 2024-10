Os eletropostos da Volvo que interligam Pelotas, no sul do Rio Grande do Sul, a Ilhéus, na Bahia permitem a recarga rápida dos carros elétricos. A rota de 3.094 quilômetros é interligada por 58 postos que permitem a recarga rápida da bateria usando o aplicativo da marca Volvo Car Eletropostos.