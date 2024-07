Diante do aumento de produtos disponíveis no mercado e dos primeiros passos para expansão da rede de recarga, a venda de veículos elétricos saltou no Rio Grande do Sul. O número de veículos eletrificados leves novos cresceu 139% no primeiro semestre deste ano no Estado ante o mesmo período de 2023, segundo dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE).