Embora a General Motors tenha sido cautelosa nos anúncios de investimentos de montadoras no novo ciclo do segmento no Brasil, ao menos R$ 1 bilhão dos R$ 7 bilhões anunciados deve ficar em Gravataí. Ainda há expectativa, criada pela própria empresa, de ampliação do valor total, com esperados reflexos na cifra destinada ao Estado.