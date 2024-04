Um dos maiores investimentos da história da indústria automobilística no Brasil está sendo confirmado nesta quinta-feira (25) em Goiana, Pernambuco. Tudo é superlativo: a Stellantis, que abriga cerca de 15 marcas, entre as quais Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën e RAM, vai destinar para sua maior unidade nacional R$ 13 bilhões dos R$ 30 bilhões que planeja aplicar no Brasil até 2030.