A família Kadian cresceu. A nova configuração de entrada do utilitário esportivo compacto Renault, a Evolution, compartilha o motor 1.0 turbo com as outras três versões mas combinado com o câmbio manual de seis marchas. Com os equipamentos da mesma opção com transmissão automática, o Renault Kardian Evolution MT tem preço sugerido de R$ 106.990.