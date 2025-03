Conheça os carros mais vendidos no Brasil em fevereiro de 2025

Fiat Strada pelo quinto ano o carro mais vendido no país. GILBERTO LEAL

A recuperação do mercado automotivo acelerou em fevereiro. Ao contrário de janeiro, quando quase todos os segmentos amargaram quedas em relação a dezembro, em fevereiro o resultado foi positivo. O aumento de 8% nos registros na comparação com o mês anterior ratificou a tendência crescimento. Como sempre, a Fiat e a picape Strada esqueceram a concorrência.

As tradicionais promoções dos fabricantes para redução de estoques de carros do ano anterior, as condições de financiamento mais atrativas para compensar as altas taxas de juros e a certeza de novos aumentos da Selic, estão entre os fatores econômicos, estratégicos e políticos que estimularam a demanda de veículos. A média diária de vendas foi de 8,6 mil unidades contra 7,5 mil de janeiro.

A preferência do mercado repetiu os últimos meses de 2024 com o avanço dos utilitários esportivos e a queda dos sedãs. Dos 20 carros mais vendidos, nove foram utilitários esportivos, seis hatchs, e quatro picapes e apenas um sedã. O Corolla Cross foi a surpresa do mês. O Toyota saltou de 1.822 unidades e 29ª posição geral em janeiro para 5.351 registros e sexta posição.

Marcas e modelos

Corolla Cross saltou da 29º posição em janeiro para sexto em fevereiro. Toyota / Divulgação

A Fiat manteve a liderança com 37.163 emplacamentos e 21,49% de participação no mercado. A montadora de Betim, em Minas Gerais, ficou quase 10 mil carros e seis pontos percentuais à frente do segundo colocado.

A Strada, pelo quinto ano consecutivo, foi o carro mais vendido do país com 10.266 unidades. Além da picape, dos cinco carros mais vendidos, outros dois foram Fiat, o Argo na quarta posição, com 6.307 unidades, e o Mobi em quinto lugar, com 5.549 registros.

A Volkswagen manteve a segunda posição e foi a marca que mais cresceu no mês com 27.424 registros e participação de 15,79%, mais 2,57 pontos percentuais. A diferença sobre o terceiro foi de quase 12 unidades e 6,29% pontos percentuais.

A General Motors foi a terceira com quedas na vendas e na participação. A Chevrolet teve 15.998 registros e 9,2% de participação contra 19.652 emplacamentos 12,29% de participação no mês anterior.

A Toyota manteve a quarta posição com o aumento de quatro mil unidades e apenas 104 unidades a separam do terceiro colocado. Foram 15.894 registros e 9,14% do mercado. A Hyundai fechou o ranking das "cinco mais" com 11.814 registros e 6,8 de participação. Seguiram Renault, Jeep, Honda, BYD e Nissan.

As dez mais

Linha de montagem da Fiat no complexo de Betim (MG).

Posição, marca, volume e participação

1. Fiat: 37.163 – 21,49%

2. Volkswagen: 27.424 - 15,79%

3. General Motors: 15.998 – 9,20%

4. Toyota: 15.894 – 9,14%

5. Hyundai: 11.814 – 6,8%

6. Renault: 10.120 - 5,82%

7. Jeep: 9.173 – 5,14%

8. Honda: 8.318 – 4,78%

9. BYD: 7.035 – 4,05%

10. Nissan: 5.913 - 3,40%

Fonte: Fenabrave

Chinesas avançam

BYD Dolphin Mini, o chinês preferido pelos brasileiros. BYD / Divulgação

As chinesas BYD e GWM, com a diversificação de modelos e preços competitivos, avançaram, se aproximaram e superaram marcas tradicionais. A BYD manteve a nona posição de janeiro com a venda de 7.035 veículos e 4,05% do mercado. A GWM caiu da 14º para 16ª posição com 2.010 registros e participação de 1,16%.

Automóveis e comerciais

Volkswagen T-Cross lidera os utilitários esportivos. GILBERTO LEAL

O emplacamento de 184.964 automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus aumentou 8,3% na comparação com janeiro e 11,98% em relação ao mesmo mês de 2024.

Em fevereiro foram emplacados 134.795 automóveis, mais 9,2% sobre janeiro e 12,5% na comparação com o mesmo mês de 2024. Comerciais leves, 39.042, mais 7% e 11,78% (fevereiro 2024).

Caminhões e ônibus tiveram 11.127 registros, menos 2,6% e mais 12,17% (fevereiro 2024). Foram 8,752 veículos de carga, menos 4,56% e mais 6,8% (fevereiro 20224) e 2.375 de transporte coletivo, mais 8,8% e 37,68% (fevereiro 2024).

Elétricos e eletrificados

Os carros eletrificados tiveram 16.120 registros em fevereiro, mais 34,64% sobre janeiro e salto de 76,20% na comparação com o mesmo mês de 2024. Híbridos foram 11.649, mais 52,45% (janeiro_ e 76,20% (fevereiro 2024) e elétricos 4.471, mais 3,21% (janeiro) e 23,82% (fevereiro 2024).

A BYD liderou os híbridos com 3.489 registros e participação de 29,5%, seguida pela Fiat com 2.122 unidades e 18,22%, GWM - 1.748 e 17,68%, Toyota – 1.574 e 13,51% w Mercedes-Benz – 628 e 5,39%.

A BYD aumentou a liderança nos elétricos e com 3.474 registros e 77,0% de participação, quase mil unidades a mais sobre janeiro e e nove pontos percentuais. A chinesa foi seguida pela Volvo – 363 unidades e 8,12%, GWM – 262 e 5,86%, BMW – 66 e 1,48 e Zeekt – 52 e 1,16%.

Os preferidos

O Honda HR-V avança duas posições efecha fevereiro em oitavo. GILBERTO LEAL

A Fiat Strada mantém pelo quinto ano a liderança como o carro mais vendido no país. Os 10.266 registros ficaram 2.303 unidades à frente do segundo colocado, o Volkswagen Polo.

Apenas 248 unidades separaram o terceiro colocado, o Volkswagen T-Cross (6.555) do quarto, o Fiat Argo (6.307). A disputa também foi acirrada entre e 198 unidades separaram quinto, o Fiat Mobi (5.549), do sexto, o Toyota Corolla Cross (5.351). Apenas 57 unidades a mais garantiram a sétima posição ao Renault Kwid (4.867) do Honda HR-V (4.792).

Carros mais vendidos fevereiro 2025

Fiat Toro comanda o segmento das picapes intermediárias. GILBERTO LEAL

Posição, modelo e unidades

1º) Fiat Strada - 10.266

2º) Volkswagen Polo - 7.961

3º) Volkswagen T-Cross - 6.555

4º) Fiat Argo - 6.307

5º) Fiat Mobi - 5.549

6º) Toyota Corolla Cross - 5.351

7º) Renault Kwid - 4.867

8º) Honda HR-V - 4.792

9º) Chevrolet Onix - 4.715

10º) Volkswagen Saveiro - 4.701

11º) Hyundai HB20 - 4.561

12º) Jeep Compass - 4.303

13º) Hyundai Creta - 4.236

14º) Chevrolet Tracker - 4.035

15º) Fiat Fastback - 3.772

16º) Fiat Toro - 3.649

17º) Jeep Renegade - 3.628

18º) Toyota Corolla - 3.358

19º) Fiat Pulse - 3.315

20º) Toyota Hilux - 3.057

21º) Volkswagen Nivus - 2.958

22º) Volkswagen Virtus - 2.677

23º) Chevrolet Onix Plus - 2.503

24º) BYD Dolphin Mini - 2.399

25º) Ford Ranger - 2.249