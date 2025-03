Commander Blackhawk Hurricane com bom espaço, conforto e tecnologia avança no desempenho

Commander Blackhawk avança com motor Hurricane. GILBERTO LEAL

O Commander Blackhawk surpreende com o novo conjunto propulsor. O Hurricane 2.0 turbo acrescenta ao conforto, espaço e tecnologia o comportamento que qualifica Jeep de sete lugares. Os aperfeiçoamentos aumentam a competitividade do utilitário esportivo familiar para garantir a liderança do seu segmento. Rodamos 600 quilômetros pelas ruas e estradas gaúchas com um Jeep Commander Blackhawk 2.0 Huricane tem preço a partir de R$ 335.990.

Com configurações equipadas com motores turbo flex, turbo diesel e turbo a gasolina e câmbios automáticos de seis e nove velocidades, o Commander foi o utilitário esportivo grande de sete lugares mais vendido no Brasil em 2024 com 16.745 e ficou na 45ª posição na classificação geral.

Os aperfeiçoamentos no conjunto propulsor, suspensão, freios e tecnologia melhoraram a condução, o comportamento e a segurança do Commander. Típico utilitário esportivo familiar, a versão topo de linha completa as qualidades do Jeep para quem precisa de espaço e e conforto sem comprometer o desempenho.

Mais esportividade

O acabamento escurecido em diversos pontos, como logotipos, rodas, grade dianteira Dark Chrome e pinças de freio na cor vermelha personalizam a esportividade da versão Blackhawk. O conjunto óptico conta com faróis full LED, luzes diurnas (DRL), faróis auxiliares e sinalizadores em LED.

As rodas de liga leve são de 19 polegadas e os pneus 235/50 R19. Desenvolvido pela Pirelli, o Scorpion conta com tecnologia que sela automaticamente pequenos furos na banda de rodagem.

Com 4,769 metros de comprimento, 2,040 m de largura e 1,700 m de altura, a distância entre eixos de 2,794 m garante amplo espaço interno. A segunda fileira de bancos acomoda bem três adultos e a terceira, duas crianças.

Interior personalizado

Interior escurecido revestido em couro e suede.

Acesso por aproximação, partida por botão e remota, o interior escurecido é personalizado pelo acabamento do painel, identificação da versão bordada nos bancos e revestimento em couro e suede. O quadro de instrumentos é de 10,25 polegadas programável.

O multimídia de 10,1 polegadas sensível ao toque e comando por voz é interativo com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos sem fio e mostra também imagens da câmera de ré. A recarga do celular é por indução e o ar-condicionado automático digital de duas zonas e dutos para a segunda fileira de assentos.

Multimídia de 10,1" interativa com aplicativos.

Os bancos dianteiros tem justes elétricos, o do condutor com memória, os da segunda fileira e terceira fileiras são reclináveis. O teto solar panorâmico tem acionamento elétrico. O sistema de som premium é Harman-Kardon de 450W. O porta-malas leva de 233 litros, com sete lugares, passa para 661 litros e 1.760 litros com o rebatimento da segunda e terceira fileiras de bancos.

Bom conjunto propulsor

Acabamento e detalhes escurecidos em diversos pontos.

O conjunto propulsor combina o motor Hurriacane 2.0 T a gasolina de 272 cv de potência e força (torque) de 40,8 kgfm com o câmbio automático de nove velocidades, troca sequencial de marchas e quatro modos de tração 4x4.

Com sete airbags (frontais, laterais, de cortina e joelhos do motorista), o Blackhawk Huricane conta com recursos eletrônicos de assistência condução (autônoma) nível dois (ADAS L2). São o controle de velocidade adaptativo com a função Stop&Go, avisos de colisão frontal com frenagem de emergência e detecção de pedestres e ciclistas, e de mudança de faixa, assistente de centralização de faixa e de estacionamento, detector de fadiga do motorista, reconhecimento de placas de trânsito. Também monitoramento de ponto cego, detecção de trafego traseiro e farol alto automático, controles eletrônicos de estabilidade e tração, pressão dos pneus, assistente de partida em aclives e sistema eletrônico anti capotamento, entre outros.

Em casa, na estrada

O test-drive de lançamento do Commander foi no Uruguai.

O bom espaço, o conforto e a avançada tecnologia ficaram melhor com os aperfeiçoamentos da suspensão e dos freios, adequados à potencia e força do novo conjunto propulsor. O Commander Blackhawk Huracane superou nas ruas e estradas gaúchas a boa impressão que deixou no seu lançamento, na região de Punta Del Este, no Uruguai.

A direção com regulagem de altura e profundidade e os bancos com ajustes elétricos garantiram a ótima posição de dirigir. O comportamento do Jeep foi ótimo dentro dos limites de velocidade de 60 quilômetros hora na cidade e de 80 a 110 quilômetros por hora na estrada.

Condução aperfeiçoada

Pintura em dois tons e rodas de 19" destacam o visual.

Nas ruas, o Commander rodou tranquilo. Encarou congestionamentos, seu porte abriu passagem e garantiu ultrapassagens seguras, sempre com sobra no acelerador. A troca de marchas foi silenciosa, quase imperceptível e o nível de ruído baixo. Com quase de cinco metros de comprimento, os sensores dianteiro e traseiro, a câmera de ré e o sistema de estacionamento semiautônomo auxiliaram as manobras em vagas apertadas.

A autoestrada foi o caminho natural do Commander. Na BR/290 entre Porto Alegre e Osório e pela BR/101 até próximo a Torres, a condução do Jeep foi perfeita. O Hurracane soltou a cavalaria acompanhada pelas nove velocidades do câmbio automático. O Jeep acomodou bem quatro adultos e a terceira fila de bancos fez a alegria das crianças.

A suspensão independente nas quatro rodas e o sistema de freios redimensionados permitiram rodar no limite de 110 km/h. Nos trechos de maior velocidade e nas curvas mais acentuadas, mesmo com os quase cinco metros de comprimento, foi mínimo o balanço da carroceria. Os recursos eletrônicos facilitaram a condução e aumentaram a segurança.

Ótima condução nas ruas e estradas gaúchas e uruguaias.

O Commander Hurricane acelera de 0 a 100 km/h em sete segundos e chega à velocidade máxima de 220 quilômetros por hora. O consumo de combustível pelo Inmetro é de 8,0 km/l no trânsito urbano e 10,2 km/l no rodoviário. Durante nosso teste, as médias variaram de 6,2 km/l a 8,9 km/l no trânsito urbano. Na estrada, ficaram de 10,6 km/l a 14,8 km/l, na velocidade constante de 80 km/h, e de 9,8 km/l a 13,9 km/l, a 110 km/h.

Conclusão

Visual personalizado e ótimo comportamento do Hurricane.

O comportamento do Commander é de um utilitário esportivo familiar. Os sete lugares, embora nem sempre usados, fizeram a diferença, principalmente em viagens. Bem completa, a versão Blackhawh Hurricane traz avançada tecnologia de auxílio à condução. O utilitário esportivo de sete lugares é perfeito para famílias que precisam de espaço.

O conjunto propulsor com o motor Hurricane, o câmbio automático de nove velocidades, os ajustes na suspensão e freios e o avanço na tecnologia garantiram ao Jeep condições para manter a liderança do seu segmento.

O utilitário Jeep foi apresentado no Uruguai.

O bom desempenho nas ruas e estradas uruguaias foi superado no teste pelas cidades e rodovias gaúchas. O jipão ignorou os buracos, lombadas e quebra-molas das nossas estradas.