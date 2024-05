Contando as sessões de pré-estreia, como as do documentário Verissimo, na Cinemateca Paulo Amorim, e da comédia Férias Trocadas, nas salas de shopping, e o ciclo africano na Cinemateca Capitólio, há cerca de 30 filmes em cartaz nos cinemas de Porto Alegre nesta quarta-feira (1º). Quero ver esses dois títulos brasileiros e também Zona de Exclusão, da veterana Agnieszka Holland, e La Chimera, da ascendente Alice Rohrwacher. Entre aqueles que já assisti, recomendo bastante Dias Perfeitos, um fenômeno de público (já são dois meses de exibição), e A Primeira Profecia, prólogo do clássico de terror de 1976. Mas a minha dica para este feriado pelo Dia do Trabalhador, até pela variedade de endereços e horários (dá para ver no começo da tarde ou no fim da noite), é Rivais (Challengers, 2024).