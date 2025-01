Fernanda Torres se desculpa por uso de blackface em esquete de 2008; entenda

A atriz Fernanda Torres , vencedora do Globo de Ouro pela atuação em Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, se desculpou por ter feito blackface em uma cena transmitida pelo Fantástico, na TV Globo, há 17 anos.

Na esquete do quadro Sexo Oposto , que voltou a circular nas redes sociais, a artista interpreta Dalva, uma empregada doméstica, com o corpo pintado de preto, em um contexto humorístico.

— Há quase 20 anos, participei de uma esquete de comédia no Fantástico, onde utilizei blackface. Lamento profundamente por isso. Estou me pronunciando para evitar mais sofrimento e mal-entendidos — disse a atriz.

Blackface

Ela também explicou que, naquela época, a compreensão sobre o impacto histórico do blackface no Brasil era limitada. O termo faz referência ao ato de pessoas brancas pintarem o corpo para emular a imagem do negro, geralmente de forma caricata e ridicularizada.