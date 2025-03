Conheça os dez filmes mais lucrativos da história que nunca ganharam o Oscar

Na lista há filmes com cinco indicações ao Oscar mas não faturou nenhuma estatueta. Emmanuel Dunand / AFP

Em suas 97 edições, o Oscar já premiou muitas obras bem produzidas. Por outro lado, já deixou campeões de bilheteria sem a estatueta e até mesmo fora das indicações para a disputa.

Injustiçados ou não, conheça os filmes que não ganharam a premiação máxima do cinema, apesar do sucesso reconhecido nas bilheterias.

Frozen 2

Lançado em 2019, a sequência do filme arrecadou US$ 1,45 bilhão em bilheteria e uma indicação ao Oscar de melhor canção original. Porém, Into the Unknown foi derrotada por Love Me Again, de Rocketman

A lucratividade de US$ 1,2 bilhão porém, não impediu que Frozen (2013) ganhasse os prêmios de melhor animação e canção original, com Let It Go.

Velozes & Furiosos 7

O lucro de US$ 1,515 bilhão garantiu ao longa de 2015 a terceira maior bilheteria do ano e o segundo final de semana de abertura mais rentável da época, com US$ 397,6 milhões. O sétimo e último filme de Paul Walker não disputou nenhuma estatueta do Oscar.

Os Vingadores

Primeiro filme da Marvel a unir os super-heróis em 2012, foi campeã de bilheteria ao lucrar US$ 1,52 bilhão, a terceira maior da história no período. Indicada ao prêmio de melhores efeitos visuais, a franquia mais valiosa do cinema perdeu para As Aventuras de Pi, lançado no mesmo ano.

O Rei Leão

Lançado em 2019, o remake da animação de 1994 recebeu críticas pela falta de originalidade, pela natureza idêntica ao primeiro filme. Apesar disso, a bilheteria foi de US$ 1,6 bilhão, além da disputa pelo prêmio de melhores efeitos visuais, vencido por 1917.

Jurassic World

Recorde de bilheteria no fim de semana de estreia no país de origem e internacionalmente, segundo a Monet, a rentabilidade do filme lançado em 2015 alcançou os US$ 1,67 bilhão. Quarto filme da franquia e primeiro da nova trilogia, não disputou nenhum prêmio do Oscar.

Homem-Aranha: Sem Volta para Casa

Com a maior bilheteria da história da Sony Pictures, US$ 1,92 bilhão, o longa foi bem recebido pela crítica. Lançado em 2021, o filme disputou o prêmio de melhores efeitos visuais, conquistado por Duna.

Vingadores: Guerra Infinita

Com um dos orçamentos mais caros da história, entre US$ 325 a US$ 400 milhões para reunir quase todos os super-heróis do universo Marvel, a obra rendeu a maior bilheteria de 2018, chegando a US$ 2,05 bilhões. Indicado ao prêmio de melhores efeitos visuais, o primeiro filme de super-heróis e quarto da história a bater US$ 2 bilhões perdeu a estatueta para O Primeiro Homem.

Star Wars: O Despertar da Força

Sétimo da franquia e primeiro da nova trilogia, o longa de 2017 chegou aos US$ 2,07 bilhões, sendo na época a terceira maior bilheteria da história. Disputou os prêmios de melhor trilha sonora original, melhores efeitos visuais, melhor montagem, melhor mixagem de som e melhor edição de som, mas saiu sem nada.

Ne Zha 2

Ao custo de US$ 80 milhões, o filme chinês de 2025 se tornou a maior bilheteria de animação da história, e até o momento campeão em arrecadação de 2025. Mesmo sem indicação ao Oscar, a produção chegou aos US$ 2,08 bilhões.

Vingadores: Ultimato

Com bilheteria de US$ 2,799 bilhões, o último dos 22 filmes da Marvel custou entre US$ 356 e US$ 400 milhões, entrando no hall dos mais caros da história. Aclamado em vários aspectos como trilha sonora, melhor direção, atuação e efeitos visuais, foi indicado ao Oscar somente na última categoria, vencida por 1917.