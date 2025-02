"Não posso renunciar à indicação porque não cometi crime", diz Karla Sofía Gascón sobre denúncias de racismo

Why Not Productions / Divulgação

A atriz Karla Sofía Gascón, protagonista do filme Emilia Pérez, afirmou que não irá renunciar à indicação ao Oscar, após denúncias de racismo por causa de publicações antigas em sua conta no X (antigo Twitter).

— Eu não posso renunciar a uma nomeação, porque não cometi nenhum crime nem causei dano a ninguém. Não sou racista nem nada do que toda essa gente está tentando fazer com que as pessoas acreditem que sou— disse em entrevista à CNN.

— Me chamaram de racista, e eu queria deixar claro que não sou. Acredito que me julgaram, me condenaram, me crucificaram e me apedrejaram e eu não sabia a que estavam se referindo— comentou durante a entrevista à CNN.