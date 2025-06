"Tela Quente" exibe filme com Margot Robbie que foi sabotado pelo próprio estúdio

Margot Robbie em "Aves de Rapina: Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa" (2020), filme de Cathy Yan. Warner / Reprodução

Estrelado por Margot Robbie, o filme que a Tela Quente da RBS TV apresenta nesta segunda-feira (2), a partir das 22h25min, foi sabotado pelo próprio estúdio que o produziu.

O primeiro erro foi corrigido poucos dias depois da estreia nos EUA, em 2020. Decepcionada com a bilheteria abaixo do esperado, a Warner resolveu trocar o nome do filme — de Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) para Harley Quinn: Birds of Prey. No Brasil, porém, o estúdio não oficializou a mudança: as redes de cinema é que substituíram Aves de Rapina: Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa por Arlequina e as Aves de Rapina.

Mas esse deveria ser o título desde o começo! Afinal, quem é a personagem popular: a Arlequina ou as Aves de Rapina? Quem está com todo o destaque no cartaz do filme? E, mais importante, quem é a protagonista da trama? Arlequina é, inclusive, a narradora da história.

Houve mais escolhas controversas que prejudicaram o desempenho comercial. O primeiro foi a classificação indicativa: Arlequina tem um forte apelo junto ao público adolescente, mas o filme não é recomendado para essas garotas e esses garotos — no Brasil, a idade mínima era 16 anos. Pesam contra, por exemplo, cenas de violência e uso de drogas (a protagonista cheira cocaína acidentalmente, é verdade, mas a coisa surte efeito).

O segundo foi a época do lançamento: bem na semana de entrega do Oscar, na primeira semana de fevereiro de 2020. Aqui no Brasil, foi comum ver amigos correndo para colocar em dia os filmes indicados ao prêmio da Academia de Hollywood — e não para ver a Arlequina. A indicação de Margot Robbie na categoria de melhor atriz coadjuvante, por O Escândalo (2019), era uma faca de dois gumes: por um lado, poderia, sim, trazer visibilidade à aventura da anti-heroína dos quadrinhos da DC; por outro, a estrela estava justamente envolvida com os eventos ligados ao Oscar.

Tudo isso — e mais a pandemia de covid-19, que fechou cinemas no mundo inteiro a partir de março — contribuiu para que Aves de Rapina: Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa tivesse um resultado bastante fraco nas bilheterias. Arrecadou US$ 205,5 milhões, menos de 30% do que faturou o péssimo filme do qual foi derivado, Esquadrão Suicida (2016), que somou US$ 746 milhões.

É uma pena (perdão pelo trocadilho, juro que foi involuntário!). Porque, embora esteja muito longe da perfeição, Arlequina e as Aves de Rapina tem suas virtudes.

A detetive Montoya (Rosie Perez), Caçadora (Mary Elizabeth Winstead), Arlequina (Margot Robbie), Cassandra (Ella Jay Bosco) e Canário Negro (Jurnee Smollett-Bell). Warner / Divulgação

Para começo de conversa, esse foi o primeiro filme no masculino e misógino universo dos super-heróis com uma equipe formada apenas por mulheres. Mas não se deve esperar bom-mocismo do grupo que atua nas ruas de Gotham City, a cidade do Batman: suas motivações nem sempre são nobres, e elas matam a rodo se for preciso.

O empoderamento também aconteceu por trás das câmeras: o longa-metragem foi escrito por Christina Hodson e dirigido por Cathy Yan, de Dead Pigs (2018). As suas Aves de Rapina misturam personagens de diferentes fases da equipe criada em 1996, como uma dupla (Canário Negro e Barbara Gordon, a Oráculo e ex-Batgirl), e que havia estrelado um seriado da Warner entre 2002 e 2003 (Birds of Prey).

Jurnee Smollett em "Aves de Rapina: Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa". Warner / Reprodução

Aparecem no filme, por exemplo, Canário Negro, que tem poderes sônicos e é interpretada por Jurnee Smollett, e Helena Bertinelli, a Caçadora (papel de Mary Elizabeth Winstead), uma ex-princesa da máfia que, como Bruce Wayne, jurou vingança depois do assassinato de seus pais.

Mas a estrela nunca integrou o grupo: é a Arlequina, a enlouquecida psiquiatra Harleen Quinzel, que nasceu no já clássico desenho animado do Batman, em 1992, e que, graças à apaixonada interpretação de Margot Robbie, rendeu alguns dos raros elogios a Esquadrão Suicida. (Ela voltou a interpretar a personagem em O Esquadrão Suicida, de 2021, que se revelou um grande fracasso comercial: custou US$ 185 milhões e arrecadou US$ 168,7 milhões.)

Mary Elizabeth Winstead em "Aves de Rapina: Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa". Warner / Reprodução

A trama de Aves de Rapina advém dos acontecimentos narrados naquele filme sobre supervilões recrutados pelo governo estadunidense para salvar o mundo. A "emancipação fantabulosa" do subtítulo original alude à autonomia conquistada pela Arlequina como personagem, mas é, principalmente, a expressão em palavras do basta no namoro tóxico com o abusivo Coringa. Na abertura, uma divertida sequência em desenho animado, a protagonista conta sua origem, seu romance com o psicopata e o pé na bunda que Pudinzinho lhe deu.

Já na pele de Margot Robbie, Arlequina cai na fossa e na vida louca, até que decide, de forma explosiva, tornar público seu novo status de relacionamento. Há consequências: ela perde a imunidade que tinha — ninguém se atrevia a mexer com a namorada do Coringa — e passa a ser procurada tanto por policiais quanto por bandidos. Entre os primeiros, está Renée Montoya (Rosie Perez); entre os últimos, Roman Sionis, o Máscara Negra (Ewan McGregor, tirando sarro do próprio papel), e o assassino Sr. Zsasz (Chris Messina).

Arlequina (Margot Robbie) e os vilões (Sr. Zsasz (Chris Messina) e Máscara Negra (Ewan McGregor). Warner / Divulgação

Os percalços e os personagens vão sendo apresentados ao espectador por Arlequina, em um recurso que remete aos primeiros filmes do diretor Guy Ritchie: ela "para" a narrativa, dá um "rewind" e, assim, via flashbacks, mostra as conexões. Funciona, dá um frescor para a história, que não tem nada de mais — gira em torno de um diamante roubado por uma adolescente, Cassandra Cain (Ella Jay Bosco).

Em meio à trilha sonora irritante e a uma certa enrolação no desenvolvimento do roteiro, saltam aos olhos alguns aspectos positivos, que incluem o caráter multiétnico (a diretora nasceu na China, Jurnee é negra, Rosie tem origem hispânica, Ella descende de coreanos e filipinos) e a ambientação contemporânea. Muitos dos filmes sobre heroínas (Mulher Maravilha, Capitã Marvel, Viúva Negra, Mulher Maravilha 1984) são aventuras no passado, seja distante ou recente. Por quê? No site Polygon, a jornalista Susana Polo ofereceu uma hipótese pertinente: "Remover o presente do cenário facilita o confronto com o machismo sem fazer com que os espectadores questionem suas visões de mundo. Todos nós fingimos que o sexismo institucional é uma coisa do passado".

Aves de Rapina entende que, como dizem os versos de James Brown cantados por Canário Negro na boate de Roman Sionis, "este é um mundo dos homens" — mas este mundo "não será nada, nada sem uma mulher ou uma garota".

Para sobreviver, ou melhor, para vencer, essas mulheres e garotas não precisam das armas que a ficção as condicionou a usar — ao contrário do que aconteceu em Esquadrão Suicida, o filme não trata a Arlequina como um símbolo sexual, e as personagens não necessitam de pares românticos. Como disse Margot Robbie em entrevista em São Paulo, em dezembro de 2019, Aves de Rapina "é um filme sobre mulheres que estão em busca de afirmação e encontram o poder da união": como atrizes, ela e suas colegas tiveram de treinar muito suas cenas de luta (que são bem coreografadas na sua mistura de humor cartunesco e violência física), tiveram de apoiar e confiar uma nas outras; como personagens, elas descobrem (tardiamente na trama, infelizmente) que seus talentos são complementares, que trabalham melhor juntas.

