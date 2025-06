No México, partido governista está perto de obter o controle da Suprema Corte

O Morena, partido que governa o México, se encaminha para assumir o controle total da Suprema Corte do país, segundo os resultados preliminares das eleições judiciais realizadas no domingo, 1º.

Com 85% da apuração dos votos para a Suprema Corte concluída, os juízes que aparecem nas nove primeiras posições têm fortes vínculos ou afinidade ideológica com o governo de Claudia Sheinbaum. Caso o resultado se confirme, estará encerrado um período de relativo equilíbrio de forças, durante o qual a Suprema Corte proporcionou muitos avanços.

A reforma judicial que introduziu as eleições para juízes no México foi aprovada no fim do ano passado, ainda no governo de Andrés Manuel López Obrador, que indicou Sheinbaum como sucessora.