Estrelado por Rachel Zegler , Gal Gadot (como a Rainha Má) e criaturas geradas por computação gráfica que jamais são chamados de anões , Branca de Neve foi um desastre de crítica — deve receber várias indicações ao Framboesa de Ouro — e de público. Custou cerca de US$ 250 milhões e arrecadou US$ 205,4 milhões.

Em apenas uma semana de exibição, Lilo & Stitch já dobrou a bilheteria de Branca de Neve. Até esta quinta-feira (29), o filme havia faturado US$ 421,4 milhões mundialmente. São quase US$ 200 milhões a mais do que Missão: Impossível — O Acerto Final (2025), que estreou no mesmo dia.