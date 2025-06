10 filmes sobre amor para ver de graça no mês dos namorados

"Jules e Jim: Uma Mulher para Dois" (1962), de François Truffaut. Sala Redenção / Divulgação

Para marcar o Dia dos Namorados, no dia 12, a Sala Redenção, no Campus Central da UFRGS, abre nesta segunda-feira (2) a mostra Amor em Diferentes Formas. Serão exibidos 10 filmes, sempre com entrada franca. Os títulos, diz o material de divulgação, "exploram a ideia do amor enquanto encontro", propondo "uma jornada sensível por diversas formas de afeto e pelas complexidades do que é amar".

A seleção inclui clássicos franceses, como Hiroshima, meu Amor (1959), de Alain Resnais, e Jules e Jim: Uma Mulher para Dois (1962), de François Truffaut.

O cinema brasileiro está bem representado: vai de Viajo Porque Preciso, Volto Porque te Amo (2009), de Karim Aïnouz e Marcelo Gomes, a Sem Coração (2024), de Nara Normande e Tião, passando por O Dia que te Conheci (2023), de André Novais Oliveira.

Confira a programação completa, por ordem da primeira exibição na mostra:

Sem Coração (2024)

De Nara Normande e Tião. Verão de 1996, litoral de Alagoas. Tamara está aproveitando suas últimas semanas na vila pesqueira onde mora antes de partir para estudar em Brasília. Um dia, ela ouve falar de uma adolescente apelidada de "Sem Coração" por causa de uma cicatriz que tem no peito. Ao longo do verão, Tamara sente uma atração crescente por essa menina misteriosa. Sessões nesta segunda (2), às 16h, e no dia 9, às 19h

O Dia que te Conheci (2023)

De André Novais Oliveira. Zeca todo dia tenta levantar cedinho para pegar o ônibus e chegar, uma hora e meia depois, na escola da cidade vizinha, onde trabalha como bibliotecário. Acordar cedo anda cada vez mais difícil, há algo que o impede de manter esse cotidiano. Um dia Zeca conhece Luisa. Sessões, que incluem o curta Pouco Mais de um Mês (2013), nesta segunda (2), às 19h, e no dia 16, às 16h

Conto de Verão (1996)

De Éric Rohmer. Gaspard vai passar as férias no litoral. Enquanto espera a namorada Léna chegar, ele se interessa pela dupla de amigas Margot e Solène. Quando Léna finalmente aparece, Gaspard terá que escolher entre as três. Sessões no dia 3, às 16h, e dia 11, às 16h

Falcon Lake (2022)

De Charlotte Le Bon. Um adolescente tímido em férias de verão vivencia a alegria e a dor da juventude quando cria um vínculo improvável com uma garota mais velha. Sessões no dia 3, às 19h, e dia 6, às 16h

Jules e Jim: Uma Mulher para Dois (1962)

De François Truffaut. Dois artistas, um austríaco e um francês, se apaixonam pela mesma mulher. Esse amor se estende no tempo por mais de 20 anos. Até que eclode a Primeira Guerra Mundial. Sessões no dia 4, às 16h, e dia 13, às 19h

Sem Ressentimentos (2020)

De Faraz Shariat. Parvis rouba uma garrafa de bebida em uma danceteria e acaba sendo pego. Filho de iranianos exilados, é obrigado a fazer trabalhos comunitários em um centro de refugiados na Alemanha, onde vive. Lá, ele se apaixona por Amon, que fugiu do Irã com a irmã. Sessões no dia 4, às 19h, e dia 9, às 16h

Hiroshima, meu Amor (1959)

De Alain Resnais. Durante as filmagens de um filme sobre a paz em Hiroshima, uma atriz francesa conhece um arquiteto japonês. Na noite que passam juntos, relembram suas experiências traumáticas da Segunda Guerra Mundial: ela revive o amor proibido que viveu com um soldado alemão na França ocupada, enquanto ele enfrenta a memória da destruição causada pela bomba atômica em sua cidade natal. Sessões no dia 5, às 16h, e dia 11, às 19h

Elisa, minha Vida (1977)

De Carlos Saura. À beira de se separar de seu marido, Elisa visita seu pai para celebrar o aniversário dele, a quem não vê há 20 anos (quando ele saiu de casa, ela ainda era criança). Ele vive a aposentadoria no campo, escrevendo suas memórias. Elisa, que não quer voltar para casa, decide ficar por um tempo. É então que a relação entre pai e filha começa a se aprofundar cada vez mais. Sessões no dia 5, às 19h, e dia 10, às 16h

Viajo Porque Preciso, Volto Porque te Amo (2009)

De Karim Ainouz e Marcelo Gomes. José Renato é geólogo e foi enviado para realizar uma pesquisa, tendo que atravessar todo o sertão nordestino. À medida que a viagem ocorre, ele percebe que tem muitas coisas em comum com os lugares por onde passa. Desde o vazio à sensação de abandono e isolamento. Sessões no dia 6, às 19h, e dia 13, às 16h

