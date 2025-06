Polícia faz operação contra financeira suspeita de captar clientes em esquema de fraude coordenado por advogado

Nesta etapa, a Polícia Civil ataca o núcleo apontado como responsável pela captação de clientes — principalmente aposentados e pensionistas. A Polícia Civil não divulga os nomes dos alvos, mas Zero Hora apurou que a Planalto Financiamentos é a instituição financeira investigada.

Ao todo, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão. Um deles foi na sede da Planalto Financiamentos , no centro de Porto Alegre.

— Faziam (a empresa investigada) contato prévio com aposentados, pensionistas , oferecendo essa possibilidade de processos revisionais desses empréstimos — explicou a delegada Cristiane Pires Ramos, responsável pela ação.

A delegada conta que as pessoas iam até a sede da financeira, onde entregavam seus documentos, acreditando que seriam revisados juros de empréstimos anteriores. No entanto, a instituição tomava mais dinheiro emprestado no nome dessas vítimas.