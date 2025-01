Após "Ainda Estou Aqui", governo pedirá desculpas a familiares de Rubens Paiva e de outras vítimas da ditadura

Na certidão de óbito retificada constará que o ex-deputado morreu enquanto er atorturado pelo regime militar. Eduardo Simões / Especial

Após o sucesso de Ainda Estou Aqui e três indicações do filme ao Oscar, o Ministério dos Direitos Humanos e a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos prepara uma cerimônia de pedido oficial de desculpas à família do ex-deputado Rubens Paiva, morto e desaparecido pela ditadura militar, e de outros 413 desaparecidos políticos no regime.

A perspectiva é de que as solenidades sejam feitas em abril, mas as datas exatas ainda serão divulgadas. Além do pedido de desculpas, o ministério deve fazer recomendações a órgãos públicos sobre o tema. As informações são da Folha de S. Paulo.

A pedido dos familiares de Rubens Paiva, eles receberão o pedido de desculpas e a certidão de óbito do parlamentar retificada ao lado de outras famílias de perseguidos políticos.

Na causa da morte na certidão anterior, entregue à família em 1996, constava apenas que Rubens Paiva havia desaparecido em 1971. Agora, a nova versão do documento indica uma morte "não natural; violenta; causada pelo Estado brasileiro no contexto da perseguição sistemática à população identificada como dissidente política do regime ditatorial instaurado em 1964".

A mudança atende a uma determinação do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) de dezembro passado para que cartórios de registro civil lavrem ou corrijam os documentos de pessoas mortas e desaparecidas políticas.