Como está Bruce Willis, diagnosticado com demência frontotemporal?

Diagnosticado com afasia em 2022, e demência frontotemporal, em 2023, Bruce Willis precisou se aposentar e sair dos holofotes. Rumer Willis, filha do ator e Demi Moore, atualizou os fãs sobre o estado de saúde do pai.

Desde os diagnósticos, a família tem sido a principal fonte de informações sobre Bruce Willis. Em vídeo publicado na terça-feira (18), Rumer falou sobre o aniversário de 70 anos do pai, na quarta-feira (19).

— Ele está ótimo, obrigado por perguntar — afirmou — Na verdade, é seu aniversário de 70 anos amanhã (quarta-feira, 19), então, por favor, desejem um grande feliz aniversário ao meu pai.

A aposentadoria de Bruce foi anunciada pela família em 30 de março de 2022, após o diagnóstico de afasia. O distúrbio afeta a capacidade de comunicação de seus portadores.

Em 16 de fevereiro do ano seguinte, a família compartilhou uma nova atualização: o ator foi diagnosticado com demência frontotemporal (DFT), consequência da progressão da afasia.

"Infelizmente, os problemas de comunicação são apenas um sintoma da doença que Bruce enfrenta", escreveu Rumer, na época. "Atualmente, não há tratamentos para a doença, uma realidade que esperamos poder mudar nos anos à frente", concluiu.

Comemorações de aniversário

Bruce e Demi foram casados entre 1987 e 2000. Os dois dançaram em comemoração ao aniversário do ator. O vídeo foi publicado por Rumer, filha mais velha do casal.

As outras filhas do casal, Tallulah e Scout LaRue, também publicaram homenagens à estrela de Hollywood.

"E eu amo esse garoto de Jersey, que penteava meu cabelo no banho e sempre garantia que eu esticasse uma toalha antes de comer na cama dele, e é conhecido como o rei do bolo de milho no nosso círculo íntimo", disse Tallulah, que também comentou sobre como foi crescer sob os holofotes do pai.

"Todos os dias eu agradeço aos deuses por 50% do meu DNA vir dele. A música que faço, a magia que crio e a malandragem magnética que eu incito são o legado do meu pai vivo no mundo", escreveu Scout.

O ator casou com Emma Heming Willis em 2009.

Carreira de sucesso

Bruce Willis ficou conhecido por uma série de papéis em filmes de ação de 1980 e 90, em especial na franquia Duro de Matar (1988–2013), na qual viveu o protagonista John McClane cinco vezes.

Ele chegou a colaborar com diretores como Quentin Tarantino (Pulp Fiction), M. Night Shyamalan (O Sexto Sentido, Corpo Fechado), Terry Gilliam (Doze Macacos) e Michael Bay (Armaggedon).