Segurança de Iga Swiatek é reforçada após episódio de assédio em Miami

A polonesa Iga Swiatek, número dois do tênis feminino, recebeu um reforço em sua segurança no WTA 1000 de Miami depois de ter sido assediada por um espectador durante um treino, informou a sua equipe à AFP nesta terça-feira (25).

O incidente ocorre poucas semanas depois de a britânica Emma Raducanu também ter sido alvo de outro perseguidor no meio da partida do WTA 1000 em Dubai.

"A segurança é uma prioridade absoluta. Monitoramos a rede para detectar este tipo de problema. Uma coisa são as críticas construtivas e outra são as ameaças, o discurso de ódio ou mesmo a interrupção do treino, algo que não pode ser tolerado", disse à AFP um porta-voz de Swiatek.