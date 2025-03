União-FW deve priorizar a contratação de jogadores experientes para a Divisão de Acesso

— Temos um orçamento reduzido e estamos trabalhando dentro disso. Nesse valor, vamos tentar trazer os melhores jogadores possíveis. Nossa ideia é montar um elenco com experiência , currículo bom e uma base vitoriosa. Experiência não significa ter seus mais de 30 anos, até porque hoje em dia vários jogadores com 25 anos já tem uma experiência legal. E claro que terão os atletas mais novos, que vão trabalhar e se desenvolver junto com a comissão — destacou Bandeira.

A preparação do União-FW para a Divisão de Acesso iniciará a partir do dia 1º de abril. Nessa data, alguns jogadores da equipe já estarão em Frederico Westphalen. Os demais integrarão o grupo quando terminarem seus compromissos com os clubes atuais. A ideia do técnico é contar com 28 atletas no plantel.