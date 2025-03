União-FW anuncia treinador para a disputa da Divisão de Acesso

O profissional, de 51 anos, comandará o time de Frederico Westphalen pela sexta vez — destaque para a campanha de 2014, quando conquistou o primeiro acesso do clube à elite do futebol gaúcho. Bandeira já comandou o time em 96 jogos, tornando-se o treinador que mais vezes esteve à frente da casamata do União-FW . A última vez foi em 2019.

O clube anunciou que Maurício Fernandes será o auxiliar técnico da equipe. Ele já atuou como treinador no Brasil de Farroupilha e como auxiliar no Cianorte, Esportivo e Veranópolis, ao lado do técnico Cristian de Souza. Recentemente, foi assistente de Rodrigo Bandeira no Cruzeiro-RS.