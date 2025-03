Ypiranga define adversário para dois amistosos de intertemporada

Canarinho estreia dia 13 de abril na Série C. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

O elenco do Ypiranga volta aos treinamentos nesta quarta-feira (19), mas o departamento de futebol já confirmou a realização de dois amistosos para intensificar a preparação do grupo para a Série C do Brasileirão. Ambos jogos serão contra o São Luiz, que está se preparando para disputar a Série D.

O primeiro teste entre as equipes será no dia 29 de março, às 16h, no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. O compromisso de volta acontece no dia 5 de abril, às 16h, no Estádio 19 de Outubro, em Ijuí.