Número de mortos no acidente que gerou protestos em massa na Sérvia sobe para 16

O número de mortos no acidente em uma estação de trem no norte da Sérvia, que gerou protestos em massa, aumentou para 16 nesta sexta-feira (21) após a morte de um adolescente.

A tragédia deixou 15 mortos e desencadeou uma onda de indignação contra o presidente nacionalista, Aleksandar Vucic, no poder desde 2012 no país balcânico de mais de seis milhões de habitantes.

Para muitos sérvios, o acidente refletiu a corrupção que, na visão deles, assola a vida cotidiana, as instituições e as obras públicas do país.