Inspirada na filha, artista de Porto Alegre cria identidade visual de circuito mundial de skate

Com cinco medalhas conquistadas desde a inclusão do skate nos Jogos Olímpicos, o Brasil tem acompanhado com entusiasmo o desempenho de nomes como Rayssa Leal, Pedro Barros e Augusto Akio. Estes e outros grandes nomes do esporte no país estarão no STU Pro Tour de Porto Alegre, que começa nesta sexta-feira (21). Mais do que uma competição, o evento celebra a cultura do skate, com destaque para a arte de rua, e conta com uma identidade visual criada especialmente para o campeonato.