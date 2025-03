Novo consignado para CLT deixará trabalhador escolher banco e trocar se juro ficar alto

Ideia é que trabalhador possa comparar taxas oferecidas pelas instituições financeiras. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Está para sair (tinha ficado para "depois do Carnaval") a medida provisória que cria um novo crédito consignado para trabalhadores CLT em empresas. A proposta é oferecer crédito com juro menor como o dos servidores públicos e o dos aposentados e pensionistas do INSS. Já que o saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não vai acabar, como queria o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, a expectativa dele é que os trabalhadores desistam de aderir e optem pelo novo consignado. Isso porque o saque-aniversário bloqueia o acesso ao dinheiro do FGTS no caso de demissão (a liberação da última semana foi excepcional, alerta o governo federal).

— Está endividado e se endivida mais porque não pode sacar. Se soubesse, ele não teria aderido. Tenho certeza de que esse pessoal, ao necessitar de um crédito, vai preferir o consignado a partir da folha de pagamento.

A plataforma do eSocial vai permitir acesso a todos os trabalhadores sem obrigatoriedade do empregador fazer convênio autorizando o empréstimo consignado, que tem desconto no folha de pagamento. Os bancos talvez tenham o saldo do FGTS como garantia de segurança de pagamento, abrindo espaço para juro menor. A gestão será pelo sistema do Ministério do Trabalho e Emprego, explicou o ministro em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha. A ideia é que o trabalhador possa, em uma plataforma online, comparar as taxas oferecidas pelas instituições financeiras.

— O trabalhador vai, inclusive, escolher em quais instituições financeiras vai fazer. Se o seu banco cobrar taxa alta, ele poderá trocar. Se o seu crédito pessoal de hoje está cobrando juro elevado, poderá negociar com outra instituição e fazer a portabilidade, diminuindo a prestação.

Será uma opção para quem, hoje, toma empréstimo com o saque-aniversário do FGTS como garantia, que é oferecido pelos bancos com cobrança de juro e bloqueando o acesso ao dinheiro do fundo no caso de demissão.

Marinho diz que o sistema já está "redondo". Falta agora o presidente Lula assinar a medida provisória para publicá-la.

Colaborou Kyane Sutelo (kyane.sutelo@rdgaucha.com.br)

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Aproveite também para assistir ao Seu Dinheiro Vale Mais, o programa de finanças pessoais de GZH. Episódio desta semana: o saque-aniversário do FGTS vai acabar?

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.