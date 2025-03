IR 2025: quais rendas de aposentados com doença grave são isentas do imposto

Como muitos aposentados seguem trabalhando, surge a dúvida se há incidência ou não de Imposto de Renda no caso de doenças graves vale também para esta renda extra. Superintendente da Receita Federal no Rio Grande do Sul, Altemir Melo esclarece que somente rendimentos de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares), inclusive o 13º, das pessoas portadoras de doenças graves têm direito à isenção. Ou seja, as demais rendas, como aluguéis ou remunerações, são tributáveis.