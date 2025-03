Morre o professor Nereu Estanislau Burin, aos 70 anos

"No currículo, as linhas de pesquisa do docente destacam Teoria dos Números e Álgebra Universal, com ênfase no ensino de Matemática e Problemas Olímpicos, em temas relacionados a Resolução de Problemas, Ensino a Distância, Olimpíada de Matemática e História da Matemática", destaca texto divulgado pela UFSC.