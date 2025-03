Marty Callner, diretor icônico de videoclipes de Cher e Aerosmith, morre aos 78 anos

Seu legado inclui clipes icônicos de bandas como Whitesnake (Here I Go Again), Cher (If I Could Turn Back Time), Aerosmith (Love in an Elevator, Dude Looks Like a Lady e a trilogia estrelada por Alicia Silverstone), Poison (Every Rose Has Its Thorn), Twisted Sister (We’re Not Gonna Take It), Heart (Alone) e Stevie Nicks (Stand Back).