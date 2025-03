Morre o empresário Idir Paludo, aos 72 anos

Expansão da Vipal

No início dos anos 1990, Tito foi responsável por expandir a Vipal Borrachas para os Estados Unidos , estabelecendo operações comerciais em solo norte-americano. Graças a seu trabalho, a empresa consolidou uma unidade industrial em Madison, no Tennessee, e uma subsidiária em Miami, na Flórida.

Ao retornar ao Brasil, teve papel decisivo na criação do Centro Técnico Vipal (CTV) , em Nova Prata, uma reformadora de pneus que também funciona como centro de treinamento e capacitação profissional.

Atuação no setor empresarial

Além de sua trajetória na Vipal Borrachas, Tito Paludo foi diretor de diversas empresas, incluindo a Vicencio Paludo Filhos & Cia Ltda, Vipal Rubber (EUA), Plásticos Vipal S.A e Borrachas Vipal S.A. Também fez parte do Conselho de Indústria e Energia do Rio Grande do Sul (CIERGS).