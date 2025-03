Morre, aos 55 anos, o professor Paulo Ricardo Tavares Xis

Paulo Xis foi professor do Colégio Farroupilha por 24 anos.

Docente de Educação Física no Colégio Farroupilha por 24 anos, marcou gerações de alunos pela paixão pelo ensino e pelo esporte.

Ele deixa a esposa e o filho Pedro, aluno do Colégio Farroupilha. O velório ocorreu ainda na quarta, no Crematório Metropolitano de Porto Alegre.

"Incentivador incansável"

A comunidade escolar lamentou a morte do professor, que, segundo os colegas, era "reconhecido pela disciplina aliada ao afeto em suas aulas" . Em nota publicada nas redes sociais, o Colégio Farroupilha destacou o legado deixado por Xis.

O Conselho Regional de Educação Física do RS (CREF-RS) também se manifestou, exaltando a contribuição do profissional para a formação de jovens por meio do esporte.