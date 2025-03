Youtuber MrBeast visita "lugares mais mortais" e elege ilha brasileira como a mais assustadora; entenda

Youtuber passou uma noite na Ilha das Cobras (as serpentes da foto foram colocadas com edição no vídeo). @MrBeast / Youtube / Reprodução

O influenciador digital e youtuber Jimmy Donaldson, mais conhecido como MrBeast, visitou os "cinco lugares mais mortais do planeta" e elegeu a Ilha da Queimada Grande, popularmente chamada de Ilha das Cobras, no litoral de São Paulo, como a mais assustadora.

Durante a expedição, ele passou uma noite no local e auxiliou um cientista na captura de serpentes venenosas para a fabricação de antídotos. Localizada entre Itanhaém e Peruíbe, a ilha abriga uma das maiores densidades de cobras do mundo.

Além disso, é o único habitat da jararaca-ilhoa, uma das espécies mais venenosas do planeta. Ela também é conhecida como a víbora da ilha-dourada.

Milhões de visualizações

A visita de MrBeast à Ilha das Cobras foi confirmada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão responsável pela gestão da unidade de preservação ambiental. O instituto autorizou a gravação para fins jornalísticos e científicos.

O vídeo foi publicado nesta semana e já acumula mais de 55 milhões de visualizações. No conteúdo, o youtuber compartilhou detalhes sobre a experiência, destacando o perigo da ilha e o impacto da pesquisa com as cobras para a criação de antídotos contra venenos.

— Sobrevivemos à Ilha das Cobras e ninguém morreu — brincou MrBeast no final do vídeo.

Ranking

No vídeo, o influenciador fez um ranking com os cinco lugares mais mortais que visitou, classificando a Ilha das Cobras como o mais perigoso. Confira a lista:

Ilha das Cobras: no Brasil, local com a maior concentração de serpentes venenosas do mundo Cataratas de Gocta: trilha íngreme e escorregadia no Peru, onde pessoas podem ser derrubadas de alturas superiores a 300 metros por conta da força da água "Estrada da Morte": via perigosa com precipício de 300 metros na Bolívia, fechada há anos devido ao alto índice de acidentes fatais Cachoeira congelada: desafio de escalada extrema na Europa, onde um dos participantes desistiu antes do fim Safári africano: noite em uma jaula cercada por leões, guepardos, hipopótamos e outros animais selvagens

O que é a Ilha das Cobras?

Ilha da Queimada Grande é conhecida como Ilha das Cobras, pela grande quantidade de serpentes. João Marcos Rosa / ICMBio/Divulgação

A Ilha da Queimada Grande, popularmente conhecida como Ilha da Cobra, é uma ilha na costa do Brasil, no Oceano Atlântico, que pertence ao Estado de São Paulo. A entrada no local é proibida devido à grande concentração de serpentes venenosas.

É o lar de 4 mil serpentes, sendo o local com a maior concentração de serpentes no país: 45 por hectare (um hectare corresponde a 10 mil metros quadrados, o tamanho de um campo de futebol).

O nome vem de uma prática da Marinha, que costumava atear fogo na vegetação para controlar o número de cobras, segundo o Instituto Butantan.

Como visitar a Ilha das Cobras?

A Ilha da Queimada Grande é uma área de preservação ambiental e sua visitação é restrita. O acesso só é permitido com autorização do ICMBio, seja para fins científicos ou jornalísticos, segundo o g1.

Além disso, a expedição exige planejamento rigoroso e acompanhamento de profissionais especializados em resgates e primeiros socorros.

Entre as principais regras para visitantes, estão a proibição de tocar ou capturar animais, bem como a exigência de remoção de todo o lixo produzido na ilha.

Quem é MrBeast?

Considerado o maior youtuber do mundo, MrBeast acumula mais de 500 milhões de seguidores nas suas redes sociais. Ele é particularmente conhecido pelos vídeos de desafios extremos, doações milionárias e trabalhos de caridade.

MrBeast conta com mais de 500 milhões de seguidores. @MrBeast / Instagram / Reprodução