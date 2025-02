"Beast Games": conheça o reality inspirado em "Round 6" e com prêmio recorde de R$ 31 milhões

40 recordes mundiais

Nas redes sociais, MrBeast destacou a grandiosidade do projeto antes da estreia: "Quebramos 40 recordes mundiais gravando Beast Games e mal posso esperar para que todos vocês vejam", escreveu no Instagram.

Além disso, o espaço onde ocorrem as provas conta com 1.107 câmeras para monitorar os jogadores, que enfrentam desafios físicos, mentais e sociais.

Episódios

Logo no primeiro episódio, metade dos competidores foram eliminados. Mr. Beast ainda ofereceu um prêmio de US$ 1 milhão (R$ 6,1 milhões) para quem desistisse voluntariamente da competição.

Até o momento, oito episódios foram disponibilizados no Prime Video. O nono capítulo do reality será lançado no dia 6 de fevereiro, enquanto o último sai no dia 13.