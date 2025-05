Separação de Raquel e Ivan em "Vale Tudo" marca nova fase da novela; entenda

Com isso, ela cumprirá o acordo feito com Odete Roitman (Débora Bloch) para separar Ivan (Renato Góes) de Raquel (Taís Araújo).

Revirando o guarda-roupa da mãe, Fátima encontra a mala com os dólares. Saindo do prédio sem levantar suspeita, a influencer arma para que Raquel deduza que Ivan pegou o dinheiro . O executivo fica ofendido com as palavras e suspeitas da namorada, terminando a relação .

Virada na trama

