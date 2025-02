"Sandman" é cancelada após acusações contra Neil Gaiman; segunda temporada será a última 

Essa decisão, no entanto, já estaria nos planos antes mesmo do início das gravações dos novos episódios, que estão previstos para estrear ainda em 2025 , mas ainda não tem uma data definida.

Acusações contra Neil Gaiman

O cancelamento da série ocorre em meio às acusações contra Neil Gaiman, que começaram a vir a público em julho de 2024, por meio do podcast Master. As denúncias envolvem supostos abusos contra mulheres com quem o autor manteve relacionamentos ao longo de quase duas décadas.