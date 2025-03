Seu Fifi ajuda ou atrapalha a dinâmica do "BBB 25"?

Presença de Seu Fifi foi anunciada antes da estreia do "BBB 25", mas surgiu no jogo só na segunda-feira (3). Tv Globo / Reprodução

Finalmente, ele apareceu! Seu Fifi, o RoBBB anunciado como uma das grandes novidades do BBB 25, deu o ar da graça nesta segunda-feira (3).

A aparição do personagem fofoqueiro, criado para revelar as conversas aos próprios participantes, movimentou as redes sociais e a dinâmica do reality show. Minha dúvida é: será que Seu Fifi não vai acabar inibindo a espontaneidade dos participantes?

Madrugada agitada

A madrugada desta terça-feira (4) foi marcada por conversas na casa do BBB 25 depois das fofocas do boneco no Sincerão de segunda-feira (3). Gracyanne Barbosa pediu desculpas a Aline e Eva, após comentários terem sido revelados. Já Vitória Strada não quis papo com Thamiris e Camilla após as farpas das irmãs sobre ela. Renata e Delma também viveram um impasse após os comentários da sogra de Guilherme sobre a bailarina terem sido expostos pelo RoBBB Seu Fifi.

Tiro pela culatra?

Concordo que, em um primeiro momento, a discórdia entre os participantes movimentou a disputa milionária: parece que Vitória acordou para a vida e vai parar de pajear as irmãs Thamiris e Camilla. E já não era sem tempo: claramente, elas não gostam da atriz gaúcha.