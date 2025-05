Christina Rocha e Márcia Goldschmidt são presenças confirmadas na próxima temporada do "Lady Night"

Christina Rocha e Márcia Goldschmidt estarão no próximo "Lady Night". Instagram / Reprodução

Quem gosta de entretenimento popular, no melhor estilo "casos de família", não pode perder a próxima temporada do Lady Night, programa do Multishow comandado por Tata Werneck.

A atração vai reunir "as rainhas dos causos brasileiros", como são creditadas as apresentadoras Christina Rocha e Márcia Goldschmidt no material distribuído à imprensa. Elas estarão juntas para a gravação do episódio que vai ar na nova edição do Lady Night.