Ministra Simone Tebet prevê queda da taxa de juro no segundo semestre

Simone Tebet participou do programa "Bom dia, Ministro" nesta terça-feira e comentou o cenário econômico. Marcelo Camargo / Agência Brasil

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou na manhã desta terça-feira (25) que, espera uma queda da taxa básica de juro no Brasil a partir do segundo semestre. Em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, Simone afirmou que dentro de 30 dias, a política externa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve se acomodar, facilitando o planejamento do governo federal diante de uma nova ordem econômica mundial.

— Dependendo, de novo, da política externa, essa nós não controlamos, mas dependendo dela, nós estamos com toda a tranquilidade, controlando as contas públicas. Eu tenho a impressão que já no segundo semestre deste ano, a gente já pode começar a ter uma queda, ainda que mínima, dos juros no Brasil, nas próximas, não na próxima, mas nas outras decisões do Copom — avaliou em resposta à Rádio Gaúcha.

A ministra associou a criação de uma nova opção de crédito com a possibilidade de diminuir o endividamento dos cidadãos brasileiros.

— A questão do consignado para o trabalhador da iniciativa privada não é só uma questão de justiça, é uma questão de poder diante de fatos que nós temos, de dados que nós temos, de que a população brasileira está altamente endividada e altamente endividada com juros muito mais altos do que quem pega o consignado por ser aposentado ou servidor público, que ele possa trocar uma dívida. Então, ele vai liquidar essa dívida mais rápido, vai sobrar um pouquinho mais no orçamento dele — acrescentou.

Ao longo da entrevista, Simone foi questionada sobre a sessão desta terça-feira no Supremo Tribunal Federal (STF), em que a Primeira Turma analisa a denúncia contra Bolsonaro e mais sete pessoas por crimes como golpe de Estado, relacionados aos atos de 8 de Janeiro.