Trump anuncia tarifas de 25% para países que comprarem petróleo e gás da Venezuela

O presidente americano, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (24) que vai impor tarifas alfandegárias de 25% a todos os países que comprarem petróleo ou gás venezuelano a partir de 2 de abril em suas transações comerciais com os Estados Unidos.

Há algumas semanas, descontente com o mandatário venezuelano, Nicolás Maduro, pelo ritmo de voos de repatriação de seus nacionais , o magnata republicano revogou a licença que permitia a petroleira americana Chevron a operar na Venezuela.

Ele deu prazo até 3 de abril à petroleira para liquidar suas operações no país caribenho, que prevê suas consequências no mercado. Nesta segunda-feira (24), o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros anunciou que o prazo foi prolongado até 27 de maio.

A Venezuela é o terceiro maior fornecedor de petróleo para os Estados Unidos, atrás do Canadá e México, com 296.000 barris diários (bd) em dezembro de 2024, segundo a Administração de Informação Energética (EIA, em sua sigla em inglês).

Segundo o Financial Times, "a Venezuela exportou 660.000 barris diários de petróleo para todo o mundo no ano passado, com China, Índia e Espanha entre os principais compradores".