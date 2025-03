STU Pro Tour de Porto Alegre terá alguns dos principais nomes do skate mundial

Competição recebe os principais nomes da modalidade. Julio Detefon / STU

Alguns dos principais nomes do skate brasileiro, como Rayssa Leal, Pâmela Rosa, Gabi Mazetto, Dora Varella, Raicca Ventura, Isadora Pacheco, Pedro Barros, Augusto Akio, Luigi Cini, Giovanni Vianna e Ivan Monteiro já confirmaram presença no STU Pro Tour, que abre o calendário nacional da modalidade, de 21 a 23 de março, em Porto Alegre (RS).

A competição que será realizada na Orla do Guaíba ainda contará com a presença de skatistas estrangeiros. Um deles será o argentino Matias Dell Olio, que em 2024, no Rio de Janeiro, foi o vencedor do STU Pro Tour e que no anterior havia vencido o STU Open Rio.

— Essa nova liga é a melhor novidade do ano. Serão cinco paradas em diferentes partes do planeta, e abrindo portas para demonstrar o poder latino para o mundo. Na primeira etapa já teremos Street, Park, Vert e Mini Ramp. Será um dos melhores e maiores eventos de todos os tempos, tendo uma chegada global com grandes skatistas e premiação altíssima, para dar o toque final nessa festa do skate. Estou muito feliz por fazer parte do STU Pro Tour 2025 — comenta o atleta de 28 anos.

O STU Pro Tour é uma nova liga mundial genuinamente brasileira e contará com cinco etapas neste ano, sendo três no país. Além de Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro receberão o evento. Ainda acontecerá uma em Portugal e o STU Pro Tour Super Finals, fechando a temporada, será realizado também no exterior, em local ainda a ser definido.

Como um dos principais nomes estrangeiros que estarão presentes já em Porto Alegre, o argentino fala da ligação muito forte que tem com o Brasil e de skatistas que até o influenciaram a seguir carreira sobre rodinhas.

— Meus skatistas preferidos são daqui, como Carlos Ribeiro, Luan Oliveira e Alex Carolino. O nível dos brasileiros é altíssimo. O Giovanni Vianna, por exemplo, é um dos skatistas de rua com mais estilo e consistência que já vi. Sem esquecer o Ivan Monteiro, atual campeão nacional. Mas, para mim, a Rayssa Leal é quem está levando o skate a outro patamar. Quero até agradecer a ela por ser quem é e dar tanto amor ao skate. Além disso, como não mencionar Pedro Barros e Augusto Akio, que estão entre os melhores skaters Park do planeta — comenta.

Outros skatistas estrangeiros do Street já confirmados pela organização são o norte-americano Jake Ilardi, o porto-riquenho Manny Santiago e o canadense Cordano Russel. Já entre as meninas, a holandesa Keet Oldenbeuving, a espanhola Daniela Terol e a chilena Valentina Petric. No Park, mais grandes nomes, como o espanhol Danny Leon, o francês Vincent Matheron, o sueco Hampus Wimberg e o porto-riquenho Steven Pineiro, no masculino, e a nipo-britânica Sky Brown, a japonesa Yurin Fujii, a francesa Madeleine Larcheron e a norte-americana Lilly Erickson, no feminino.