Com presença de atletas internacionais e de estrelas do Brasil, STU Pro Tour é oficialmente aberto em Porto Alegre

A primeira etapa do STU Pro Tour foi oficialmente aberta nesta quarta-feira (19), com a coletiva de imprensa que habitualmente dá boas vindas aos skatistas.

A mesa de entrevistados deu peso ao evento que gaúchos e gaúchas aguardam nas pistas da Orla do Guaíba a partir de sexta-feira (21). Sentados para conversar com a impresa, três medalhistas olímpicos e cinco participantes em Jogos.

Os skatistas brasileiros Pedro Barros, Rayssa Leal, Augusto Akio e Gabi Mazetto, a holandesa Keet Oldenbeuving e o argentino Matías Dell Olio, além do paraskatista Vini Sardi, estiveram no evento.

Quarta vez em Porto Alegre

Esta é a quarta vez que Porto Alegre recebe o STU. Em 2024, a etapa ocorreu antes das enchentes que acometeram o estado em maio do ano passado.

— As enchentes foram uma forma de muita resiliência. Não tem como medir com palavras, só quem passou, sabe. O gaúcho é um povo resiliente. Isso forma uma comunidade unida e forte. Acredito que temos isso em comum com os gaúchos. Chegamos aqui pela nossa forma, nunca foi fácil. Só agradecer ao Rio Grande do Sul e ao povo do estado. Poder estar aqui trazendo alegria e motivação para que a gente possa dar continuidade a vida — disse Pedro Barros.

Retorno de estrelas

As conquistas são um ponto em comum entre grande partes dos skatistas. Rayssa Leal e Augusto Akio, medalhistas de bronze em Paris, não estiveram em Porto Alegre no ano passado, justamente para se preparem para os Jogos Olímpicos de 2024. Agora, retornam à Capital para a disputa do STU Pro Tour.

— Evoluí muito como pessoa, como atleta, como irmã também. Minhas manobras mudaram, minha força, meu corpo. Apesar de pouca idade, acaba que é muita responsabilidade, muita experiência também. Só com 17 anos e já tenho duas Olimpíadas, tenho muitos campeonatos. Mudou tudo, e a gente vai ver muitas manobras diferentes aqui também. Acho que não só o meu nível, mas o nível de todo skate, tanto park quanto street — ressaltou Rayssa, 17 anos.

Atletas de fora

Pela primeira vez na Capital, a etapa inaugural contará com atletas internacionais. A holandesa Keet Oldenbeuving, dona de duas participações olímpicas, é uma das estrangeiras que se aventuraram em Porto Alegre.

— Nunca estive aqui. Isso é muito legal, são novos lugares, é sempre divertido. A cultura é muito diferente aqui no Brasil do que ela é em qualquer lugar do mundo. Há tantas pessoas que adoram ver o skate e adoram fazer o skate por si mesmos, mais do que em qualquer lugar do mundo. A energia é sempre ótima. Adoro voltar, então, estou muito animada para este tour.

Cinco etapas