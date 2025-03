Os detalhes do acordo do Grêmio com o goleiro Jorge

O Grêmio irá anunciar em breve a contratação do goleiro Jorge , de 23 anos, que disputou o Gauchão pelo Pelotas e pertence ao Gaúcho, de Passo Fundo.

Para contratar o jogador, Grêmio e Gaúcho firmaram um acordo para divisão dos direitos econômicos do goleiro.

Sendo assim, cada um terá 50% de Jorge até o final do contrato, que será de aproximadamente dois anos.

Jorge teve a rescisão de contratual com o Pelotas publicada no BID nesta quarta (19). O anúncio do Grêmio será feito em breve.