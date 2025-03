Flamengo e Corinthians têm quase metade da torcida do Brasil; veja posições de Grêmio e Inter

Flamengo aparece em primeiro, com 24,8%. Gilvan de Souza/Flamengo / Divulgação

Flamengo e Corinthians despontam como os times com mais torcedores, de acordo com pesquisa realizada pela InfoMoney. O Rubro-negro aparece em primeiro, com 24,8% de fãs, enquanto o Timão vem em segundo, com 19,4%.

O top 5 é composto por outros três times do sudeste: Palmeiras (8,1%), São Paulo (7,7%) e Vasco (4,8). A dupla Gre-Nal integra o top 10. O Grêmio está em sexto, com 4,4%, enquanto o Inter é nono, com 2,9%.

Duas mil pessoas

Para a realização da pesquisa, a InfoMoney ouviu 2 mil pessoas das classes A, B, C e D que dizem ter um clube do coração. Foram consultados moradores das cinco regiões do Brasil entre os dias 6 e 20 de fevereiro. O estudo considera margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Veja o ranking completo