Grêmio pode liberar até seis jogadores para outros clubes nos próximos meses

Ronald deve sair do Grêmio em breve. Volante não jogou uma partida em 2025.

A janela de transferências está aberta e deve promover alterações no elenco do Grêmio em breve. O Tricolor deve abrir espaço no grupo com liberações de até seis jogadores que não devem ter espaço com o treinador Gustavo Quinteros. Em contrapartida, o plantel, que atualmente é composto por 33 atletas, deverá ganhar novas peças em breve.

O site oficial do clube registra 32 nomes na aba profissional. Porém, o jovem Viery, que ainda consta atrelado ao time sub-20, tem virado alternativa para a zaga e lateral-esquerda nos treinamentos e deverá permanecer como opção.

Atualmente, são quatro goleiros, sete zagueiros (com a inclusão de Viery), seis laterais, nove meio-campistas e sete atacantes. O número ainda é considerado razoável pela comissão técnica de Gustavo Quinteros, já que o calendário do futebol brasileiro apresenta muitas viagens e jogos com intervalo relativamente curto para descanso.

O Grêmio trabalha para anunciar novos reforços pontualmente. Um zagueiro para disputar a titularidade com Ely e Jemerson será buscado para compor a defesa com Wagner Leonardo. Jorge, goleiro do Gaúcho de Passo Fundo, ex-Pelotas, deve chegar para ser reserva. Outras posições são monitoradas.

Estão cotados para sair um sexteto que basicamente não teve minutagem nos últimos meses. Adriel negocia com o Athletic-MG, Natã com outros times de Série B e Ronald tem sondagens do futebol europeu e pode sair na janela do meio do ano. O meio-campista não entrou em campo na temporada. O trio que tem futuro indefinido da lista é formado por Mayk, Nathan Pescador e André Henrique.

O mercado nacional permite inscrições nas competições até 11 de abril. Confirmadas as seis saídas, o Tricolor economizaria aproximadamente cerca de R$ 900 mil. O dinheiro tende a ser investido nas chegadas de outros ativos. Logo, o prazo para realizar as transferências é de quase três semanas.