Grêmio anuncia nova camisa para 2025; veja fotos

O Grêmio anunciou nesta terça-feira (25) o lançamento das camisas para a temporada de 2025. O clube adotou "gremistas pelo mundo" como conceito da nova linha de uniformes.

A camisa 1, a tricolor, apresenta algumas mudanças em relação ao modelo que era utilizado em 2024. A gola agora passa a ter o formato V e as mangas passam a ter o azul como cor predominante.

— Cada camisa do Grêmio carrega uma história, e esta não é diferente. Mais do que um uniforme, ela simboliza a conexão do Imortal com milhões de torcedores espalhados pelo mundo. É um manto que representa orgulho, paixão e o sentimento de pertencimento que atravessa fronteiras. Estamos muito felizes em apresentar uma camisa que homenageia quem dá vida e alma ao Grêmio: sua torcida — disse Leandro Figueiredo, executivo de marketing do Grêmio.

Versão do escudo completa 40 anos

Destacando a torcida gremista por todo o planeta, a barra lateral da camisa também traz a sublimação do escudo do Grêmio com a presença dos continentes.

Segundo o clube, esta versão do escudo foi criada há 40 anos. Em 1985, o Tricolor apresentou pela primeira vez as estrelas de bronze, prata e ouro, que simbolizavam, respectivamente, as conquistas do Campeonato Brasileiro, da Libertadores da América e do Mundial de Clubes.

A imagem também é replicada na parte de dentro da gola. Vale reforçar que, conforme o estatuto do Clube, as estrelas agora representam conquistas nacionais e regionais (bronze), continentais (prata) e mundiais (ouro).

O símbolo especial também é aplicado na barra inferior da camisa com a frase “Nos quatro cantos do mundo, com o Grêmio onde o Grêmio estiver”, o patch do uniforme celebra o amor e a lealdade dos torcedores com o Clube.

O Grêmio anunciou que as vendas da nova camisa terão início a partir desta quarta-feira (26), na GrêmioMania da Arena e pelo site.