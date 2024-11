Tieta, novela que completa 35 anos da estreia em 2024, estará de volta ao Vale a Pena Ver de Novo a partir de 2 de dezembro. A produção é livremente inspirada no romance Tieta do Agreste, de Jorge Amado. Escrita por Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares, a obra foi ao ar entre 1989 e 1990 e trazia Betty Faria no papel principal.